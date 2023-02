Scontri ultras, la procura di Roma apre un'inchiesta sull'agguato ai Fedayn

07 febbraio 2023 a





I magistrati vogliono vederci chiaro sull’aggressione ultras andata in scena intorno allo Stadio Olimpico lo scorso weekend. La procura di Roma ha aperto un’inchiesta in relazione all’aggressione avvenuta nella tarda serata di sabato ai danni di un gruppo di tifosi giallorossi per mano di supporter della Stella Rossa di Belgrado. Nel procedimento si ipotizzano i reati di rissa e porto di arma impropria. Il fascicolo è stato avviato alla luce di una informativa depositata dagli agenti della Digos. Nel corso della rissa, durante la quale sarebbero stati sottratti alcuni striscioni e vessilli, sono rimasti feriti due tifosi della Roma appartenenti al gruppo Fedayn della Curva Sud.

Agguato degli ultras serbi a quelli romanisti: notte di fuoco, cosa succede al gruppo storico

Come detto già ieri una prima informativa di ricostruzione sull’aggressione era stata depositata in procura dai poliziotti della Digos. Gli aggressori serbi, secondo una prima ricostruzione, sarebbero sbucati dalla aiuole armati di mazze e bastoni e, dopo aver aggredito il gruppo, di cui facevano parte anche alcune ragazze, sarebbero fuggiti via. L’agguato potrebbe essere legato agli scontri tra giallorossi e napoletani avvenuti l’8 gennaio scorso sulla A1 all’autogrill Badia al Pino.