Roberto Gualtieri dà l'ok al nuovo stadio della Roma a Pietralata

Arriva l'ok al nuovo stadio della Roma a Pietralata. E la giunta comunale di Gualtieri prende impegni anche sulla data in cui ci sarà l'inaugurazione dell'impianto. La giunta comunale ha appena dichiarato di "pubblico interesse" il progetto relativo al nuovo stadio della As Roma a Pietralata. Lo annuncia nella Sala delle Bandiere in Campidoglio il sindaco di Roma Roberto Gualtieri che, insieme all’assessore all’Urbanistica Maurizio Veloccia e al Ceo della società giallorossa Pietro Berardi, sta illustrando alla stampa i contenuti della delibera approvata dalla giunta.

La delibera andrà in assemblea capitolina e si aprirà la nuova fase che tenga conto dalle indicazioni emerse. «Vorremmo arrivare al progetto definitivo entro il 2023 - aggiunge il sindaco - e poi arrivare ad aprire i cantieri nel 2024 e avere lo stadio in funzione nel 2027 nel centenario della fondazione della società».