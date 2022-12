Roma, uomo devasta due bar e aggredisce i clienti. Poi danneggia la caserma

12 dicembre 2022 a

Altra follia a Roma. Dopo gli omicidi di Prati e Fidene, si è sfiorata un'altra strage alla Magliana. Una lite furiosa in famiglia. Poi esce, distrugge un bar e aggredisce i clienti. All’arrivo dei carabinieri scappa e semina il panico in un altro locale. E quando viene fermato dai militari non si placa: danneggia la caserma e fai suoi bisogni negli uffici. È accaduto alla Magliana e lo riporta il quotidiano Leggo che riferendosi agli omicidi nel quartiere Prati e alla sparatoria a Fidene, parla di «un altro giorno di ordinaria follia a Roma».

Erano circa le 11 del mattino quando al 112 è arrivata una richiesta di aiuto. Un uomo ha fatto irruzione nel bar Mazzaroni in via della Magliana. Era in evidente stato di alterazione: ha danneggiato il locale e ha aggredito clienti e passanti. «Dopo il serial killer di Prati che, in poche ore, ha accoltellato a morte tre donne e dopo la strage di Fidene di domenica mattina con un uomo che ha sparato all’impazzata uccidendo 3 donne e ferendo altre 4 persone al termine di una riunione di condominio, solo il caso ha voluto che non si consumasse un’altra strage: bastava davvero poco per far precipitare la situazione», si legge sul quotidiano.