Killer di Fidene, Campiti era iscrittto al poligono di tiro dal 2018

Col passare del tempo, emergono sempre nuovi dettagli sulla strage di Fidene. Il presunto killer, Claudio Campiti, il 57enne accusato della strage di Fidene, a Roma, era iscritto dal 2018 al poligono di via di Tor di Quinto ed era un tiratore mediamente esperto. Ad avvalorare questa ipotesi il fatto che i colpi sparati dalla Glock 45 abbiano colpito le persone uccise su parti vitali.

Sabina, Elisabetta e Nicoletta: chi sono le tre vittime della strage a Fidene

Intanto ad Ascrea, nella casa del presunto killer di Fidene, sono state sequestrate una fototrappola usata come telecamera di sicurezza e un coltello da sub: è quanto è stato sequestrato nella casa ad Ascrea in cui abitava Claudio Campiti. La perquisizione è stata compiuta dai carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma, del Nucleo investigativo di Rieti e della stazione di Ascrea. Intanto, secondo quanto si apprende, Campiti era iscritto dal 2018 al poligono di via di Tor di Quinto, dove ieri mattina ha preso la pistola e le munizioni usate per compiere la strage.