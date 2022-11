Roma, una jeep sbanda e finisce contro una gelateria: chi c'era al volante

Massimiliano Gobbi 01 novembre 2022 a

a

a

Jeep sbanda e finisce contro la vetrina di una gelateria a Roma, illesi due anziani. E' successo oggi ai Colli Portuensi, in via Gandiglio, angolo via Maragliano, dove per cause ancora da accertare, intorno alle 12.20 una vettura con a bordo due persone, è andata a sbattere contro la vetrina della gelateria "La Mucca Bianca". Un violento impatto dove sono state danneggiate anche altre 3 auto. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i vigili del fuoco di Ostiense per liberare il conducente di 87 anni e sua moglie, rimasti illesi per miracolo. Ad occuparsi dei rilievi il XII gruppo Monteverde della polizia locale di Roma Capitale.