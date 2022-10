Roma, aggredito un senzatetto a Trastevere: calci e pugni dai bulli

31 ottobre 2022 a

Indagano i poliziotti del commissariato Trastevere sull’aggressione ai danni di un senzatetto di mezza età preso a calci da un gruppo di bulli sabato notte a piazza Trilussa, nel cuore di Roma. L’uomo sarebbe stato soccorso in strada dai sanitari del 118 e poi sarebbero arrivati gli agenti di polizia che avevano appena arrestato un’altra persona. L’uomo è stato trasportato in codice giallo in ospedale. Al vaglio delle forze dell’ordine le immagini delle telecamere di videosorveglianza di zona per identificare i responsabili. Sono inoltre iniziate a circolare le immagini girate da alcuni dei presenti.

A viale Trastevere, poco prima del pestaggio, un uomo di 27 anni aveva rubato un coltello sul tavolo di un bar ed era fuggito via, ma è stato bloccato dalla polizia che lo ha arrestato. Sempre pochi minuti prima, sempre a Trastevere, la polizia aveva bloccato un 16enne che, dopo aver litigato con un coetaneo, lo ha colpito a bottigliate in testa. Il minore è stato denunciato e affidato ai genitori. Il coetaneo non ha riportato gravi lesioni.