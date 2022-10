Monti, auto fuori controllo sfiora una passante e si schianta su un palazzo

27 ottobre 2022 a

L'auto fuori controllo sfiora una passante e piomba a tutta velocità contro il portone d'ingresso di Palazzo Cimarra. Dal mezzo escono una donna e tre bambini, fortunatamente incolumi. Un incidente che poteva avere un bilancio drammatico quello andato in scena in via Panisperna, nel rione Monti. La conducente di una Toyota Yaris ha perso il controllo ed è piombata a tutta velocità sul palazzo che ospita alcuni uffici del ministero degli Interni dopo aver sfiorato una donna che stava camminando. La scena ripresa dalle videocamere di sicurezza è una vera e propria tragedia sfiorata.

Auto impazzita finisce la sua corsa su Palazzo Cimarra in via Panisperna. Nessun ferito ma un pedone ha rischiato grosso. La donna al volante e suo figlio escono dalla vettura illesi. Nel video la scena dell'incidente #INCIDENTE #Roma #sicurezza pic.twitter.com/vG8rpWwI3B — diarioromano (@diarioromano) October 27, 2022

Il tutto è avvenuto in pochi secondi, alle 8 del mattino di mercoledì 26 ottobre. Dopo l'impatto la donna, di 50 anni, è scesa dal veicolo con i tre figli piccoli senza aver riportato conseguenze. Sul posto per accertare l'accaduto, oltre al personale dell'ispettorato Viminale di polizia, gli agenti del I gruppo Centro della polizia locale di Roma Capitale. Resta da capire cosa ha provocato la perdita di controllo dell'auto, che appare impazzita. Da una prima ricostruzione sembra che la conducente della Yaris abbia effettuato una manovra sbagliata nel prendere la curva, per poi perdere il controllo del mezzo andando a tutta velocità contro il palazzo storico costruito nel Diciottesimo secolo.