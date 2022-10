Francesco Valdiserri investito a Roma, perizia sul cellulare della 23enne arrestata

21 ottobre 2022 a

La Procura di Roma ha chiesto la convalida dell'arresto di Chiara Silvestri, la 23enne che nella notte tra mercoledì e giovedì ha travolto e ucciso il 18enne Francesco Valdiserri a Roma. Il ragazzo si trovava sul marciapiede sulla via Cristoforo Colombo con un amico, quando la Suzuki Swift della giovane lo ha centrato in pieno.

Il pm Erminio Amelio contesta alla 23enne il reato di omicidio stradale aggravato dalla guida in stato di ebrezza e ha disposto l'autopsia sul corpo del ragazzo, che è stato restituito alla famiglia per le esequie. La 23enne al momento è agli arresti domiciliari: nel suo sangue è stato trovato un tasso alcolemico pari a 1,57, quasi tre volte il limite consentito. La giovane, che rischia da 8 a 12 anni, con ogni probabilità affronterà lunedì l'interrogatorio davanti al giudice per le indagini preliminari.

“Ubriaca e drogata”. Arrestata la 23enne che ha investito e ucciso un ragazzo a Roma

Nel frattempo, la famiglia del 18enne è piombata nello sconforto. Su Twitter il dolore dei genitori del ragazzo, Paola Di Caro e Luca Valdiserri, entrambi giornalisti del Corriere della Sera. “Il mio 18enne meraviglioso non c’è più – ha scritto la mamma -. Il mio bambino che aveva cominciato a correre nella vita. Un’auto nella notte lo ha investito e non tornerà. Nulla più tornerà. Nulla ha più senso. Nulla”. Previsto per sabato l’ultimo saluto a Francesco con i funerali nella chiesa Santa Maria Liberatrice a Testaccio, nel cuore della Capitale.