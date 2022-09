Roma, “è venuta a mancare”. Il messaggio di Atac scatena l'ilarità social

29 settembre 2022 a

a

a

Un messaggio su Twitter fa scatenare la più classica dell’ironia dei romani. Autore del cinguettio “incriminato” è Info Atac, il canale ufficiale delle notizie in tempo reale sulla rete e sui servizi dell’azienda per la Mobilità di Roma. “Cari di @infoatac sono a 73798 in attesa 80. Alle 9.27 doveva partire una vettura che risultava anche da app ma poi è sparita nel nulla. Che fine ha fatto? Alle 9.38 almeno parte altra vettura? Se no ci facciamo notte. Grazie mille” chiede un utente, con la prima risposta che non ha molto di speciale: “Prossima partenza dal capolinea 09.48”. Il cittadino non si dà per vinto e risponde ancora per avere ulteriori chiarimenti: “Siete sicuri che è in vigore orario invernale? Ammesso che la partenza precedente sia stata effettuata alle 9.17, 30 minuti tra una vettura e l'altra come li definite? C'è un motivo che potete condividere? Grazie”.

Disagi a Roma, i passeggeri della metro restano chiusi nella stazione

Ed è proprio la nuova replica del servizio di Atac che porta ad una marea di messaggi degli altri utenti: “Una vettura è venuta a mancare causa guasto”. La scelta dei termini non passa inosservata. “Sarà banale da dire ma è proprio vero che vanno via le migliori” scrive una persona, “Era una così brava vettura” un altro. E poi ancora “Non si sa mai cosa dire in queste circostanze. Coraggio”, “Dopo un lungo viaggio terreno è tornata nei depositi celesti”. Una valanga ironica che in pochi si sono lasciati sfuggire.