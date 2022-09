Talenti allagato, salta una tubatura e viale Jonio diventa un fiume

20 settembre 2022 a

a

a

Automobili immerse nell’acqua e in preda alla corrente, negozi allagati e serrande chiuse: nel pomeriggio l’esplosione di una tubatura in viale Jonio, in zona Talenti, ha trasformato la strada in una piscina a cielo aperto. All’origine dell’allagamento la rottura di una grossa conduttura idrica. Intorno alle 14 i vigili del fuoco e polizia locale sono stati allertati. Sul luogo alcune persone erano rimaste intrappolate nelle loro auto, tratte in salvo dai soccorsi giunti sul posto insieme a numerosi volontari e al personale Acea.

Si rompe la conduttura, strade allagate e famiglie senz'acqua in tre quartieri VIDEO

Traffico deviato, macchine in tilt, e nessuna possibilità di passaggio nemmeno per le linee Atac. Interrotto per diverse ore anche il sevizio idrico nella zona. "Da un paio d’ore viale Jonio all’altezza di via Matteo Bandello è chiusa al traffico da via Lampedusa a piazza Talenti in entrambi i sensi di marcia, a causa di un grosso danno alla conduttura idrica", ha scritto il presidente del Municipio Roma III, Paolo Marchionne su Facebook intorno alle 16.

Alcuni residenti sono stati portati in luogo sicuro dai Vigili del Fuoco e nessuna persona è rimasta ferita. Sul posto gli agenti della Polizia di Roma Capitale e Acea oltre a 6 pattuglie del III Gruppo Nomentano della Polizia Locale per la messa in sicurezza dell’area. I vigili hanno proceduto a circoscrivere area e stanno provvedendo da alcune ore ad agevolare servizi di viabilità con deviazioni traffico pubblico e privato. "Grazie a tutti gli operatori e le operatrici, i volontari e le volontarie soccorse immediatamente in via Matteo Bandello per l’allagamento causato dall’esplosione di una tubatura dell’acqua" ha commentato Paolo Marchionne, Presidente del III Municipio.