Roma, fuga di gas in piazza Santa Emerenziana: "Danneggiata una tubatura". Strada chiusa e disagi

Un grande spavento e disagi alla circolazione per una fuga di gas a piazza Santa Emerenziana, nel quartiere Africano, a nord est di Roma. Verso le 14 di oggi, durante dei lavori nel cantiere stradale di via Collalto Sabino per installare la fibra ottica, è stata danneggiata una tubatura che ha provocato la fuga di gas. Sul posto sono a lavoro i tecnici dell’Italgas per riparare il danno, i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza la piazza e la polizia municipale di Roma Capitale che sta deviando il traffico. Presenti inoltre anche due autovetture del pronto intervento di Atac che si stanno occupando delle deviazioni delle linee 83 e 63. Ancora adesso si sente un forte odore di gas anche se la polizia di Roma Capitale assicura che il disagio verrà risolto nel più breve tempo possibile.

