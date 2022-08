Roma, arrestato il poliziotto che ha travolto un ragazzo: positivo ai test per droga e alcol

Massimiliano Gobbi 25 agosto 2022 a

Arrestato questa mattina il poliziotto della Polfer che ha travolto e ucciso il 19enne Simone Sperduti su uno scooter all'alba di ieri. Positivo agli esami alcolici e tossicologici, è stato portato in carcere a Regina Coeli a distanza di 24 ore dalla tragedia avvenuta a Roma su via Prenestina, all'altezza dello svincolo per il Raccordo Anulare. Uno scontro violento, avvenuto tra una Opel Meriva e uno scooter Honda Sh 300, costato la vita al giovane centauro, morto sul colpo nonostante i tentativi di rianimazione dei sanitari intervenuti sul posto insieme ai vigili del fuoco del distaccamento La Rustica, il funzionario di guardia e gli agenti del V gruppo Prenestino della polizia locale di Roma Capitale che hanno svolto le indagini.

Proprio oggi si attendevano gli esiti degli esami alcolici e tossicologici di rito sottoposti in ospedale risultati tutti positivi pertanto, appena ricevuti i risultati gli agenti della polizia locale di Roma Capitale hanno comunicato immediatamente all'autorità giudiziaria l'esito. Data la gravità, l'uomo di 46 anni è stato così arrestato e portato al carcere di Regina Coeli. Sulla vicenda la procura aveva aperto una indagine per omicidio stradale. L'agente della Polfer, sospeso dal servizio per altri motivi, era stato iscritto sul registro degli indagati prima che uscissero gli esiti degli esami su alcol e droga. Sequestrati, invece, tutti i mezzi coinvolti. In base agli elementi raccolti, avrebbero assistito all'incidente due dipendenti Atac della rimessa di Tor Sapienza che potrebbero fornire particolari utili alla ricostruzione dell’esatta dinamica dell’incidente.

Simone viveva nel quartiere di Centocelle e faceva il magazziniere. Un ragazzo dall'animo d'oro, figlio di un vigile del fuoco del comando provinciale di Roma. Il sogno era quello di diventare pompiere come il padre che svolge servizio presso la caserma di via Genova. Tifosissimo della Roma, era molto conosciuto nel quartiere ma anche in tutta la caserma dei vigili del fuoco perché spesso andava a trovare il papà. Tutto il personale del comando dei vigili del fuoco di Roma, intanto, si stringe intorno al dolore del loro collega e della sua famiglia. "Abbiamo appreso la tragica notizia ieri mattina quando la squadra della Rustica è intervenuta per un incidente stradale - dichiara Riccardo Ciofi dal sindacato dei vigili del fuoco - situazione drammatica, che ha coinvolto un nostro collega, non ci sono parole per descrivere la perdita di un figlio, sono situazioni che nessun essere umano dovrebbe vivere. In attesa delle indagini degli inquirenti ci auspichiamo che la magistratura appuri con accuratezza le cause e le responsabilità di chi ha causato questa immane tragedia".