Panico a Rovereto, africano prende a testate le auto e sale su quella dei carabinieri: il video

Minuti di panico a Rovereto, in provincia di Trento, dove nel pomeriggio di martedì 23 agosto un uomo, un africano già noto alle forze dell'ordine per le sue escendenze, ha seminato il panico in via Benacense terrorizzano alcuni bambini, aggredendo un passante in bicicletta e danneggiando a testate le auto parcheggiate al lato della carreggiata. Poco prima era entrato in un locale dove aveva rotto una bottiglia e minacciato la clientela. Immediata la chiamata alle forze dell’ordine ma quando i carabinieri sono giunti sul posto, in evidente stato di alterazione, è salito sul tetto della loro auto. In seguito è stato bloccato e accompagnato in ospedale.

Un “uomo”, come scrive l’@alto_adige, ha aggredito passanti e carabinieri a Rovereto. https://t.co/EvIPmpN7MT pic.twitter.com/VvFESIw4Yy — Francesca Totolo 2 (@fratotolo2) August 24, 2022

"Follia a Rovereto (Trento, dove sarò il 4 e il 5 settembre). Risorsa alterata ferma il traffico, picchia un passante, sale sull’auto di servizio dei Carabinieri e aggredisce i militari", scrive Matteo Salvini su Twitter pubblicando il videro dell’assurda aggressione. "Si possono, anzi si devono assumere 10.000 fra poliziotti e carabinieri, bloccare gli sbarchi ed espellere i clandestini", scrive poi il leader della Lega.