Bologna, donna di 57 anni uccisa a martellate dall'ex compagno. Come l'hanno trovata

Una donna di 57 anni, italiana, è stata uccisa ieri sera dall’ex compagno, 27enne anche lui italiano. È successo intorno alle 21,30 al culmine di una violenta lite in un condominio di via dell’Arcoveggio, a Bologna. Le volanti chiamate sul posto da alcuni vicini per una violenta lite nel cortile condominiale, hanno trovato la vittima riversa a terra e ferita alla testa in stato di incoscienza. Trasportata in ospedale, è morta per il grave trauma cranico, colpita con un martello. Sul posto anche l’aggressore, arrestato per omicidio.

Repubblica fornisce ulteriori dettagli: “La vittima è Alessandra Matteuzzi ed è stata aggredita e ammazzata sotto casa dall'ex compagno, Giovanni Padovani, che lei aveva denunciato per stalking e che aveva ricevuto il divieto di avvicinamento dal giudice”.

Una vicina di casa è stata invece intervistata dal Resto del Carlino e ha raccontato che la donna l'aveva già avvisata una settimana fa di non aprire mai a quel ragazzo che da tempo la perseguitava: "Lui la stava già aspettando davanti al portone dalle 19.15, voleva entrare ma abbiamo chiuso quando siamo rientrati in casa. Da tempo era diventato insistente, lei provava a calmarlo, a parlargli, ma in casa non lo faceva mai salire. Ieri sera abbiamo poi sentito le grida della donna che gli urlava di andarsene e abbiamo visto che lui la trascinava sotto al portico”.