Albino Ruberti, l'audio choc del capo di gabinetto di Gualtieri: "In ginocchio o ti sparo". Bufera nel Pd

​"Deve chiedere scusa in ginocchio altrimenti lo ammazzo". L'audio agghiacciante riguarda Albino Ruberti, capo di gabinetto del sindaco di Roma Roberto Gualtieri, protagonista di una vicenda ancora tutta da chiarire. A parlarne è il Foglio che ha pubblicato un video girato a Frosinone, al termine di una cena dove erano presenti anche la consigliera regionale del Pd Sara Battisti - compagna di Ruberti - e il candidato dem alla Camera Francesco De Angelis. L'alto dirigente del Campidoglio è fuori di sé contro un certo Vladimiro, ma a un certo punto cita anche un altro nome, Adriano. Ruberti è furioso: "Tuo fratello a tavola mi ha detto: 'me te compro'. A me!" urla il capo di gabinetto di Gualtieri dicendo più volte "lo ammazzo", "gli sparo", "li ammazzo", e chiedendo le "scuse in ginocchio" dell'interlocutore, "si deve inginoccchia' entro 5 minuti".

Una violenza verbale incredibile, tale che i presenti si preoccupano e dicono che qualcuno ha chiamato i carabinieri. Tra le varie frasi emerge quella relativa a una misteriosa richiesta fatta durante la cena a Ruberti che minaccia: "scrivo tutto, la dico a tutti". "Se deve inginocchia' e chiede scusa. Si deve inginocchiare, se no io adesso lo dico a tutti quello che ha detto. Si deve inginocchiare. Li ammazzo! Lo ammazzo! Non se deve permette de dì ’io te compro'. A me me compri? Cinque minuti je do. In ginocchio, tutti e due!", si esente nel video dove emergono le urla della compagna e gli inviti alla calma di un uomo.

Ruberti minimizza l'episodio ma il video è destinato ad avere conseguenze politiche. "Si tratta di una lite per motivi calcistici, accaduta circa due mesi fa a Frosinone con una terza persona, che non voglio citare, al termine di una cena. Alla scena erano presenti anche Vladimiro e Francesco De Angelis con il quale ho ottimi rapporti. Niente di più", afferma Ruberti contattato da ’Il Foglio. "Era un banale diverbio per motivi di tifoseria tra Albino e altre persone sulla Roma e la Lazio", racconta sempre al quotidiano Battisti, compagna di Ruberti. "Non c’è stata alcuna lite, non ho mai assistito ad alcuna lite", è invece la versione di De Angelis.

Intanto il Pd nazionale di Enrico Letta chiede le dimissioni del capo di gabinetto del sindaco di Roma Gualtieri parlando di "caso gravissimo che non può restare senza conseguenze". Anche il M5s e la lista civica di Virginia Raggi chiedono un passo indietro del dirigente: "Deve lasciare subito".

