Elezioni 2022, rissa social tra Conte e Gualtieri. L'inceneritore a Roma riaccende le polemiche

Erano insieme al governo, ora sono 'nemici'. A riaccendere la polemica che infiamma la campagna elettorale tra il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle è l'inceneritore di Roma. Ad innescare la scintilla è il leader M5s Giuseppe Conte che in un tweet bacchetta il sindaco della Capitale sull'adesione alla petizione 'Un voto per il clima'. "Caro Roberto, bene apporre una firma 'per il clima'. È la stessa che metterai per costruire un megainceneritore e diffondere fumi inquinanti qui a Roma?

Caro Giuseppe, capisco che sei in campagna elettorale ma tutti i romani conoscono la situazione disastrosa ereditata da @virginiaraggi. Oggi #Roma non ha impianti e per questo inquina, consuma suolo, sperpera risorse ed è più difficile da pulire. 1/4 https://t.co/g0el5shkj7 — Roberto Gualtieri (@gualtierieurope) August 8, 2022

La replica, infuocata, arriva a stretto giro. "Caro Giuseppe, capisco che sei in campagna elettorale ma tutti i romani conoscono la situazione disastrosa ereditata da Virginia Raggi. Oggi Roma non ha impianti e per questo inquina, consuma suolo, sperpera risorse ed è più difficile da pulire. Con i nuovi impianti noi ridurremo le emissioni di oltre il 90% e in aggiunta investiremo sulle più innovative tecnologie nella cattura della CO2 per arrivare a un ciclo dei rifiuti a emissioni zero" ha risposto il sindaco Gualtieri aggiungendo anche quali sarebbero gli effetti positivi del nuovo impianto. "Elimineremo i camion che oggi portano i rifiuti in discariche e termovalorizzatori d'Italia e di tutta Europa rendendo finalmente indipendente e pulita la città. Chiudiamo il ciclo dei rifiuti esattamente come nelle grandi capitali europee. Inoltre ridurremo l’utilizzo delle discariche dal 30% al 3%, come chiede l’Europa, per spingere l’economia circolare e fermare i cambiamenti climatici. Se non lo sai, abbiamo presentato un articolato piano rifiuti. Ti invito a studiarlo. Buona lettura" ha tuonato Gualtieri