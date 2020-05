Altro che lockdown. Regione Lazio, capo di gabinetto multato per una grigliata fuori casa

Era andato a fare una grigliata "di lavoro" in un'abitazione privata. Albino Ruberti, capo di gabinetto del presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, è stato multato dopo essere stato "pizzicato" in via Macerata, al Pigneto, durante una braciolata su un terrazzo. E lui si è pure giustificato con "era una grigliata di lavoro...".

Come si legge sul Messaggero, all'arrivo degli agenti Ruberti si è autodenunciato e avrebbe dichiarato: "Stavo partecipando a un pranzo di lavoro in un'abitazione privata". Ora Ruberti dovrà pagare una sanzione di 400 euro per aver violato le norme di contenimento del coronavirus.