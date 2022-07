Ostia, incendio alla pineta di Castel Fusano. “Situazione drammatica”, divampano le fiamme

Massimiliano Gobbi 22 luglio 2022 a

Non c’è tregua per la pineta di Castel Fusano, dove gli incendi si susseguono quasi senza sosta. Un vasto incendio è scoppiato all'interno camping Country Club in via dei Pescatori poco dopo le ore 17, con una task force di vigili del fuoco e volontari di protezione civile al lavoro. Una colonna di fumo nera, visibile a chilometri di distanza, si è sprigionata nel cielo in pochi minuti ricoprendo tutta l'area della pineta. A bruciare una vasta area boschiva oltre a roulotte, materiale di deposito con un numero imprecisato di bombole.

Lanciato l'allarme, sul posto sono state inviate dalla sala operativa dei vigili del fuoco di via Genova due squadre Ostia, e la boschiva Cacciuta insieme alla botte di Ostia e al Dos che ha coordinato le operazioni di spegnimento. "Il lavoro dei vigili del fuoco - dichiara Riccardo Ciofi del sindacato della fns cisl Roma e Rieti - si è concentrato nel circoscrivere in tempi rapidi l'incendio ed evitare che le fiamme si propagassero nei siti limitrofi e nella pineta circostante. L'immediato intervento dei pompieri ha salvato un rimessaggio di barche". Presenti diverse squadre di volontari di protezione civile tra cui Cov, Angels e Nc Roma Litorale oltre all'elicottero regionale.

"La situazione del bosco è drammatica, sta bruciando di tutto, la Regione Lazio e il Comune di Roma hanno mandato due elicotteri e hanno richiesta di un terzo, più un canadair - commenta Marco Lorentini, presidente Cov - un invio massiccio di squadre di volontariato al lavoro no stop per spengere e contrastare il propagarsi dell'incendio". Sul posto sopraggiunte anche quattro pattuglie della polizia locale X Gruppo Mare, che hanno provveduto alla messa in sicurezza area. Il rogo sembra iniziato all'interno per poi propagarsi sterpaglie circostanti. Al momento non risultano feriti, nè necessaria chiusura delle strade limitrofe. Fiamme anche a ridosso della Laurentina in prossimità di via Casale delle Allodole dove dalle 13.36 vigili del fuoco e protezioni civili Gamma 13, Divino Amore ed Echo stanno lavorando duramente per contenere un enorme rogo di circa 50 ettari arrivato a ridosso delle abitazioni e di un sito di auto d'epoca. Presenti anche i sanitari del 118. Al momento sono diversi gli interventi dei pompieri e dei volontari della protezione civile alle prese con roghi di sterpaglie e macchia boschiva in questo rovente venerdì di fine luglio. Tra le aree maggiormente colpite anche Fiano Romano, via della Magliana e via di Salone.