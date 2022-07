Controcorrente, Federico Rampini si aggrappa a Mario Draghi: “Indispensabile con l'emergenza economica”

06 luglio 2022 a

Federico Rampini, giornalista del Corriere della Sera, è ospite dell’edizione del 6 luglio di Controcorrente, talk show di Rete4 condotto da Veronica Gentili. All’esperto di Stati Uniti viene chiesto conto della situazione economica mondiale, con il rischio di una crisi globale sempre più probabile, anche se l’Italia ha un ombrello chiamato Mario Draghi: “Penso che Draghi resterà perché lo stato di emergenza economica lo rende sempre più indispensabile. In America stiamo già scivolando in una recessione, l’economia più ricca e potente, la locomotiva mondiale sta rallentando vistosamente, perché per combattere un’inflazione eccessiva la Banca Centrale Americana, a furia di rialzi di tassi, quindi il rincaro del costo del denaro, sta fabbricando una recessione. È una cosa che ci condizionerà tutti. In Europa l’euro è sceso alla parità col dollaro, cosa che non accadeva da tantissimo tempo, valeva anche 1,25 1,30, adesso siamo alla pari. È un segnale che - chiosa Rampini - i mercati vedono un’economia europea molto debole”.

Il governo è in cerca di equilibrio, @FedericoRampini a #Controcorrente: "Penso che Draghi sia sempre più indispensabile per lo stato di emergenza economica" pic.twitter.com/jIGb51xYzK — Controcorrente (@Controcorrentv) July 6, 2022

