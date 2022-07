Augusto Minzolini a Controcorrente decreta la fine del Movimento 5 Stelle: “Siamo all'estinzione”

06 luglio 2022 a

“Le nove condizioni di Giuseppe Conte a Mario Draghi, cosa accadrà al governo?”. La domanda viene rivolta da Veronica Gentili, conduttrice di Controcorrente, talk show di Rete4, ad Augusto Minzolini, direttore de Il Giornale, che mette la pietra tombale sul Movimento 5 Stelle per una questione fisiologica: “Si chiede un senso di responsabilità da una parte, ma dall’altra parte ci deve essere una cosa simile. Vedendo i numeri e i dati non c’è stata alcuna scoppola del M5S alle elezioni amministrative. Gianroberto Casaleggio aveva detto che il Movimento aveva una sua traiettoria, nasceva con dei motivi e poi si sarebbe estinto. Noi siamo arrivati a quel punto. Quel 30% di elettorato che avevano raggiunto troverà un altro riferimento, non sarà più il M5S. Per quel tipo di elettorato - spiega prima di conclude il giornalista - c’è bisogno di novità, e se non c’è novità, e soprattutto sei passato attraverso il governo e un presidente del Consiglio diventato leader, quel tipo di elettorato non ti ritorna”.

