Roma, Guido Crosetto denuncia il silenzio sull'emergenza rifiuti e sbotta: “Se ci fosse un altro sindaco…”

Guido Crosetto non ne può più dell’emergenza rifiuti a Roma e sbotta contro chi non denuncia un problema enorme per la Capitale. “Se il Sindaco fosse Virginia Raggi, Enrico Michetti o Carlo Calenda, da giorni sarebbe partita una campagna stampa su tutti i quotidiani, anche nazionali, e televisiva, per chiederne le dimissioni. Così funziona in Italia. Se non governano gli amici, si attacca. Se governano gli amici si tace” il messaggio su Twitter dell’imprenditore e fondatore di Fratelli d’Italia.

Troppe strade ancora sporche, Gualtieri rispolvera il "complotto" sui rifiuti

La situazione dei cassonetti romani è sempre più critica e non c’è zona in cui non si vedano cumuli di immondizia per strada. Sempre Crosetto, ironizzando sull’Ama, l’azienda che si occupa della gestione dei rifiuti, ha pubblicato un video di alcuni cinghiali intenti a rovistare tra i sacchi gettati dai romani: “L’AMA finalmente interviene. Via Cassia, ore 6,40”.

Se il Sindaco fosse la Raggi, Michetti o Calenda, da giorni sarebbe partita una campagna stampa su tutti i quotidiani, anche nazionali, e televisiva, per chiederne le dimissioni.

Così funziona in Italia.

Se non governano gli amici, si attacca.

Se governano gli amici si tace. — Guido Crosetto (@GuidoCrosetto) July 6, 2022

