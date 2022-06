Autobus in fiamme a Roma, tre impiegati Atac indagati: "Ricambi con pezzi non originali"

17 giugno 2022 a

Sarebbero tre gli impiegati dell'Atac indagati a Roma per gli autobus che vanno in fiamme. Ieri mattina i carabinieri del nucleo investigativo di via In Selci avrebbero perquisito i tre dipendenti della municipalizzata per capire come vengono fatte le manutenzioni dei mezzi di trasporto della Capitale. L'ipotesi degli investigatori - come scrive "La Repubblica" - è che i pezzi di ricambio utilizzati non siano quelli originali. Sarebbe questo il motivo per cui molto spesso i bus prendono fuoco. I tre impiegati, che prima erano solo persone informate dei fatti, ora sarebbero ufficialmente indagati. "La colpa" dei tre dipendenti, secondo il procuratore aggiunto Giovanni Conzo e il pm Clara De Cecilia, sarebbe quella di non aver "curato la corretta manutenzione dei mezzi consentendo l'utilizzo di pezzi non originali". I tre indagati sarebbero un capo officina, un ingegnere e un magazziniere.

