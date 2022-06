Roma, ennesimo autobus a fuoco. Le fiamme divampano pure su un bus turistico

Massimiliano Gobbi 03 giugno 2022 a

Ennesimo bus "flambé" a Roma. Cambiano le amministrazioni, ma gli incendi dei bus di linea non si interrompono. Di oggi l’ultimo caso di un autobus Atac della linea 073 andato a fuoco intorno alle 12.30 in via Laurentina in prossimità del civico 1851. A lanciare l'allarme la sala operativa dei vigili del fuoco che ha immediatamente mandato sul posto una squadra dei vigili proveniente dal distaccamento di Pomezia con al seguito autobotte. Nessuna persona è rimasta coinvolta, le fiamme però hanno completamente distrutto la vettura. Un trend assurdo, che in un modo o nell’altro chi governa la città e l’Atac hanno il compito di interrompere il più presto possibile. Negli anni evidentemente è mancata una manutenzione regolare e scrupolosa dei mezzi, così come una sostituzione programmata e periodica del parco rotabile. Finora per fortuna, almeno da questo punto di vista, non si è verificato nulla di grave.

Sempre oggi, invece, paura su via Aurelia per un pullman turistico della società Troiani che viaggiava verso Roma, avvolto dalle fiamme partite nel vano motore che hanno gravemente danneggiato l'automezzo. L'incendio è scoppiato intorno alle 9.30 della mattinata poco dopo lo svincolo per il Grande Raccordo Anulare. Per motivi di sicurezza è stata chiusa la strada dal raccordo a via Aurelia, tra via Licio Giorgieri e via Aurelia Antica. Disagi e code lungo tutta l'arteria e sul Raccordo. In entrambi gli incendi si indaga per determinare le cause dei due roghi.

