Roma, incendio sotto il Ponte della Musica. Divampano le fiamme tra sterpaglie e baracche

Incendio di sterpaglie e rifiuti al Ponte della Musica, colonna di fumo nero si alza in cielo dopo l'incontro con i cittadini del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. È successo questo pomeriggio in via Capoprati, a poche metri di distanza da via dello Stadio Olimpico, al Foro Italico. Ad andare a fuoco alcune baracche e sterpaglie limitrofe alla riserva naturale di Montemario. A lanciare l'allarme alcuni cittadini che, spaventati della colonna di fumo nero ben visibile, hanno chiamato la sala operativa dei vigili del fuoco di Roma che ha così inviato due squadre per bonificare l'area, dove sono presenti alcuni campi da tennis che erano vuoti al momento dello scoppio dell'incendio. Un'operazione veloce e repentina, commentata anche dal primo cittadino di Roma a margine della consueta visita del venerdì nei quartieri della città.

“Dopo il mio incontro coi cittadini al Ponte della Musica, è scoppiato un incendio nel sotto ponte, che ha coinvolto le sterpaglie presenti sulla banchina. Per fortuna l’incendio è stato domato repentinamente dai Vigili del Fuoco, che ringrazio per la rapidità del loro intervento, che ha scongiurato gravi danni a cose o persone. Questo evento - le parole del primo cittadino della Capitale - conferma la necessità di intervenire per bonificare e riqualificare tutta l’area per garantirne l’utilizzo in piena sicurezza”.

