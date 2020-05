Un boato, l'esplosione e il palazzo sventrato. Il disastro si è consumato poco dopo le 19.30 nel centro storico di Marino, città dei Castelli Romani. Il botto in uno degli appartamenti tra il piano terra e il secondo piano in via Giacomo Carissimi ha distrutto tre case e ferito due donne e una bambina di 5 anni. La piccola con la mamma è stata trasportata all'ospedale di Frascati. L'altra donna, di nazionalità romena, è in gravi condizioni con ustioni in tutto il corpo: è stata trasportata a Roma. Secondo i primi accertamenti l'esplosione sarebbe avvenuta per una fuga di gas.