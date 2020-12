A Bracciano camion urta muro e fa saltare i contatori. Problemi al carcere di Civitavecchia

Massimiliano Gobbi 28 dicembre 2020 a

Continuano gli interventi dovuti al maltempo sul litorale romano. Tanti i dissesti statici, tra questi si è registrato in giornata l'intervento ad una grondaia pericolante nell'ex carcere di Civitavecchia, in zona del mercato. Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco di Civitavecchia con autoscala.

Alle ore 11.30, inoltre, a Bracciano, in via Colle del Lago all'altezza del civico 7, un camion in manovra, ha accidentalmente urtato un muro e danneggiato alcuni contatori dell'acqua, del gas e dell'elettricità. I vigili hanno provveduto a mettere in sicurezza l'area, in attesa dei tecnici specializzati, che successivamente giunti sul posto, hanno provveduto alla chiusura della linea principale d’adduzione del gas e dell'acqua. Il muro cadendo, ha danneggiato anche un’autovettura in sosta nelle immediate vicinanze. Sul posto oltre ad alcune squadre di operai e tecnici che hanno provveduto al ripristino delle condizioni di sicurezza, anche la polizia locale di Bracciano.

