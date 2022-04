Termovalorizzatore a Roma, il sindaco Roberto Gualtieri sconfigge il tabù

Davide Vecchi 21 aprile 2022 a

a

a

Il sindaco ha trovato coraggio e violato un tabù. Realizzare un termovalorizzatore per risolvere finalmente l’endemico problema dei rifiuti della Capitale è un atto talmente rimandato da sembrare persino rivoluzionario ma è altrettanto necessario da rendere doveroso il sostegno da parte di tutti. Perché Roma deve ritrovare l’orgoglio della propria storia e del proprio patrimonio per troppo tempo svilito e ricoperto dalla monnezza. Quindi forza Gualtieri. Ora avanti.

Il sindaco si è impegnato a realizzarlo entro il 2025, per il Giubileo. E per riuscirci di coraggio (e sostegno) dovrà averne molto. Il solo annuncio ha già fatto traballare la maggioranza in Campidoglio e avrà ripercussioni pure in Regione. Ma chi ha le spalle larghe resiste.

Nonostante il conflitto in Ucraina abbia già reso evidente quanto insulse e dannose siano state le decisioni degli ultimi decenni prese sull’onda di un ambientalismo populista e insensato, c’è già la fila di sigle e siglette ambientaliste a frignare di improbabili conseguenze nefaste. Gualtieri se ne deve semplicemente fregare. Abbia coraggio. Gli insulti e le difficoltà del percorso saranno cancellate al momento del traguardo. E rischia di passare alla storia come il sindaco che ha risolto il problema dei rifiuti a Roma. Non è detto riesca. Anzi, è molto difficile che riesca. Ma è necessario tentare. Quindi forza Gualtieri.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.