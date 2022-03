Niente metro a piazza Venezia: per la linea C servono altri dieci anni

Pier Paolo Filippi 23 marzo 2022 a

Niente stazione di piazza Venezia in tempo per il Giubileo e almeno dieci annidi lavori per completare i prolungamenti della linea. A riportare alla realtà chi già sognava come imminente il completamento della terza metropolitana di Roma è stata Maria Lucia Conti, architetto del Ministero delle Infrastrutture, scelta dal Governo come nuovo commissario straordinario per la realizzazione della metro C e delle quattro nuove linee della rete tranviaria della Capitale.

«Una nomina di altissimo livello - ha commentato Eugenio Patanè, assessore alla Mobilità di Roma Capitale - un'ottima notizia per Roma». Subentrata ai commissari dimissionari Maurizio Gentile (Metro C) e Paolo Delli Veneri (tramvie), Conti è stata sentita dalla commissione Trasporti della Camera. «Per la sub tratta Venezia-Fori imperiali è stata chiusa la conferenza dei servizi - ha spiegato - È pronta la reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio e in questi giorni si andrà in pubblicazione. Così possiamo procedere con la pubblicazione del progetto definitivo velocemente. Sicuramente con i tempi dimezzati del commissario a fine 2022 potremo attivare la progettazione esecutiva e, nel contempo, visto il potere che ha il commissario, si può disporre l'esecutivo per stralci. Potremmo accelerare le attività propedeutiche al cantiere vero e proprio come lo spostamento dei sottoservizi, che di solito è un'attività molto lunga a Roma, ma non ce la faremo ad avere la stazione fruibile per il Giubileo. A fine 2024, però, il cantiere sarà in sicurezza per consentire lo svolgimento dell'Anno Santo senza intralci».

C'è poi da avviare le procedure per le tratte T2 (Venezia-Clodio) e T1 (Clodio-Farnesina). «A fine 2022 potremmo vedere la pianificazione degli interventi sulla tratta T2 della linea C che adesso è finanziata in parte - ha spiegato Conti - Attualmente c'è un decreto in fase di assegnazione delle risorse. Sarebbe molto vantaggioso per Roma realizzare insieme le tratte T2 e T1 in modo da far uscire le talpe direttamente a Farnesina e non in Prati. Dobbiamo contrattare con il contraente generale questa cosa e chiedere al Mit di poter avere ulteriori finanziamenti. I lavori sull'opera dureranno circa 10 anni». Di tempo ce ne vorrà anche per le nuove tranvie Termini -Vaticano -Aurelia, Togliatti, Verano-Tiburtina, Termini-Tor Vergata. «Le quattro nuove tranvie sono urgenti perché sono attese entro il Giubileo - ha detto Sono tranvie finanziate, anche se siamo un pochino indietro. Bisogna stipulare le convenzioni mentre il dipartimento Trasporti del Comune ha presentato la variante al piano urbanistico e ha assoggettato le linee alla verifica di compatibilità del Via». Per accelerare le procedure, la commissione Trasporti della Camera, ha spiegato la presidente Raffaella Paita, chiederà il ripristino della norma per realizzare lotti costruttivi al posto dei lotti funzionali.

