Ennesimo bonus ai dipendenti Ama per pulire Roma dai rifiuti durante weekend e festivi

Una nuova emergenza rifiuti bussa alle porte della Capitale e l'amministrazione del sindaco Gualtieri, di concerto con Ama, sembra già correre ai ripari. Pronto un bel regalo di Pasqua per i dipendenti della municipalizzata che vorranno lavorare e guadagnare un po' di più, soprattutto nel fine settimana. In vista ci sono nuovi incentivi, che seguono quelli "natalizi" elargiti da Ama per avere una città pulita e decorosa sotto le feste. A partire dal 2 aprile, dunque, proprio per favorire la presenza dei lavoratori sui turni festivi e prefestivi, l'azienda capitolina per l'ambiente è pronta a pagare fino a 150 euro in più solo per chi volesse "imbracciare la ramazza" nel weekend. Per ora, in verità, si tratta di una sperimentazione che riguarderà solo gli autisti.

E forse non è un caso che la stretta di mano con le sigle arrivi proprio nel momento in cui, dopo il sequestro della discarica di Roncigliano (Albano Laziale) da parte della Guardia di Finanza, e per la quale ieri la Ecoambiente ha presentato istanza di dissequestro, la Capitale è più esposta al pericolo di ritrovarsi, nello stesso tempo, con più rifiuti in strada e meno lavoratori a disposizione. Quanto definito ieri nell'accordo firmato tra l'azienda capitolina e i sindacati confederali, Fp Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti di Roma e il sindacato di settore Fiadel, è un risultato importante che le sigle portano a casa con la benedizione del sindaco e di tutto il Partito democratico. A quanto si apprende l'incentivo, previsto per i giorni di sabato, domenica e lunedì, permetterà un incremento proprio del numero di autisti di Ama che dovrebbe passare dai 100 a 140 per la mattina e da 40 a 90 per la notte. Almeno questo secondo le più ottimistiche previsioni della municipalizzata.

Gli incentivi prevedono 108 euro in più per chi lavora solo la domenica, 143 euro in più per chi lavora la domenica e il sabato, 163 euro in più per chi lavora domenica e lunedì, 198 euro in più per chi coprirà sabato, domenica e lunedì. L'Ama è comunque convinta di poter far tornare i conti in bilancio: il costo extra, secondo indiscrezioni, sarà integralmente assorbito dall'abbattimento degli straordinari dei festivi e dei prefestivi. In questo modo l'intenzione è assicurare nelle giornate di domenica un servizio ordinario e non più straordinario, come avvenuto fino ad ora, arrivando a un massimo di 235 autisti per l'intera domenica. A termine dei 90 giorni di sperimentazione l'accordo firmato ieri potrebbe essere esteso anche ad altri settori aziendali.

