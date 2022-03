Il bollettino della piccola Sofia, la bambina ucraina superstite curata al San Raffaele a Roma

05 marzo 2022 a

La dottoressa Amalia Allocca, direttore Sanitario dell’Ospedale IRCCS San Raffaele di Roma e Direttore Medico Aziendale del Gruppo San Raffaele, ha aggiornato tutti sulle condizioni di Sofia, la prima bambina giunta nella Capitale e presa in cura dopo essere rimasta ferita (il fratellino ha invece perso la vita, nella guerra tra Russia ed Ucraina: “La piccola Sofia è arrivata ieri sera da Kiev, dopo un lungo viaggio in ambulanza, accompagnata dalla nonna. Presenta una tetra paresi, prevalente a destra, esito di ferite da arma da fuoco, le principali in sede cervicale e cranica, subite mentre era in macchina con tutta la sua famiglia, e lei è ad oggi l’unica superstite. Le condizioni sono stabili, la rete di solidarietà degli ucraini presenti a Roma, ci aiuta costantemente nella traduzione di messaggi rivolti a lei ed alla nonna che ci consentono di effettuare le necessarie terapie, e di ascoltare i suoi bisogni, materiali e psicologici. Vi terremo aggiornati costantemente sullo stato di salute di Sofia e - conclude la dottoressa Allocca - sulla sua situazione motoria. Restiamo a disposizione per ogni necessità ulteriore”.

Al San Raffaele arrivata la prima bambina dall'Ucraina: ferita da colpi di arma da fuoco

