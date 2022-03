Roma, al San Raffaele operata la prima bambina arrivata dall'Ucraina: ferita da colpi di arma da fuoco

04 marzo 2022 a

La prima bambina ferita in Ucraina durante la guerra con la Russia è stata ricoverata a Roma. È stata trasportata in serata all'Irccs San Raffaele di Roma una tredicenne rimasta ferita da colpi di arma da fuoco a Kiev. Il ricovero è stato richiesto dalla onlus Prosma ’Amici per la pelle', che riferisce come la bambina sia stata già operata e abbia riportato danni fisici ma anche psicologici: il fratello è morto nello stesso scontro a fuoco. La bambina è ricoverata nel reparto di Neuro Riabilitazione pediatrica dell’ospedale romano. La richiesta è motivata "dalla presenza di un’equipe multidisciplinare, altamente qualificata, che potrà esserle d’aiuto".

