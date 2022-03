05 marzo 2022 a

Colpo di scena in attesa del terzo round di negoziati tra Russia ed Ucraina. Denis Kireyev è stato ucciso. Ma chi è Kireyev? L’esperto del settore bancario era uno dei membri della delegazione ucraina al primo faccia a faccia per i colloqui di pace in Bielorussia a Gomel. Secondo quanto rivelato dal sito obozrevatel, Kireyev, nato a Kiev, sarebbe stato ucciso dal servizio di intelligence della SBU ucraina mentre cercava di sfuggire all'arresto. Ma cosa ha portato gli 007 ucraini a commettere il delitto? Kireyev era sospettato di tradimento dagli ucraini e di essere un uomo al servizio dei russi: c'erano "forti prove" che stava divulgando informazioni al nemico.

Il deputato Oleksandr Dubinsky ha fatto sapere che "Kireyev è un uomo di Klyuyev”. Andriy Klyuyev è stato il capo dell'amministrazione dell'ex presidente Viktor Yanukovych, che si era nascosto in Russia dopo Maidan, la piazza della rivoluzione antirussa del 2014. Il sito ucraino fa notare che Kireyev non era stato segnalato dall'ufficio del presidente Zelensky come partecipante ai colloqui: il suo nome non era nella lista pubblicata dal servizio stampa, ma nelle foto e nei video lo si vede al tavolo accanto ai rappresentanti di Kiev, dalla parte del tavolo opposta ai russi.

