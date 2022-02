No vax all'Esquilino, in piazza tra birre e cori

Elena Ricci 11 febbraio 2022 a

a

a

Non si ferma la protesta no vax e no green pass nella Capitale. Un gruppo di circa 150 persone si è radunato sotto i portici di Piazza Vittorio intonando cori e bevendo alcolici. Sul posto sono intervenuti Carabinieri e Polizia.

Uomini e donne di qualsiasi età, in protesta contro le misure varate dal governo per fronteggiare l'emergenza sanitaria, con bottiglie e bicchieri, in barba a quelle stesse regole che vietano anche il consumo all'aperto in bar o ristoranti per coloro che sono sprovvisti di super green pass che si ottiene solo con guarigione o ciclo vaccinale completo. Un altro corteo, di dimensioni minori, sarebbe in corso anche nel quartiere Monteverde in piazza Scotti. Anche qui, diverse persone starebbero consumando alcolici all'aperto, intonando cori.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.