“L'Ema non raccomanda il vaccino ai bambini”. A PiazzaPulita si infiamma lo scontro: linciato per colpa dei no-vax

Passate le elezioni del Quirinale si riaccende lo scontro sul vaccino anti-Covid tra i sostenitori dell’inoculazione e chi pone dubbi sulla somministrazione a tutti. Nella puntata del 10 febbraio di PiazzaPulita, talk show di La7 condotto da Corrado Formigli, sono Paolo Mezzana, chirurgo plastico e papà del bimbo la cui foto post-vaccino è stata presa dal profilo social del genitore e ripubblicata su una pagina no-vax scatenando una valanga di insulti, e Maddalena Loy, giornalista contraria al green pass che ha lavorato per Il Foglio, la Rai e L’Unità, a darsele di santa ragione. “Questa cosa della decisione politica sulla vaccinazione dei bambini - dice il dottor Mezzana - mi turba tantissimo. La società italiana di pediatria ha pubblicato un documento condiviso dove viene detto ai genitori di vaccinare i figli. Io da medico sento i miei colleghi più esperti e li vaccino, non è una scelta politica. Forse avremmo molte meno sindromi post-Covid e long Covid e meno casi di diabete”.

Interviene la Loy: “Ema non raccomanda la vaccinazione dei dodicenni, fino ai quindici anni. Se Ema stessa non la raccomanda, io non posso farmi qualche domanda? Ema la autorizza ma non la raccomanda”. Mezzana prova quindi a prendere la parola per replicare, ma la Loy parla sopra l’altro ospite e non si capisce più nulla, fatto che scatena Formigli: “Madonna! Se fa una domanda aspetti la risposta Loy”. Mezzana prosegue e conclude: “Vuole avere ragione lei che non è vaccinata. Ho vaccinato mio figlio di 7 anni e ho rischiato di essere linciato in piazza per colpa di persone come lei che continuano ad asserire tesi sbagliate, che mettono nella testa delle persone cose sbagliate”.

