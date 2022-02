Muore di Covid a 10 anni, tragedia a Pomezia

Massimiliano Gobbi 11 febbraio 2022 a

Tragedia a Pomezia, bambino di appena 10 anni che stava combattendo contro il Covid-19, è deceduto nella notte. Si chiamava Francesco, e frequentava la quinta elementare alla Scuola Don Bosco di Pomezia. A comunicarlo in una nota il Comune di Pomezia: "L’Amministrazione comunale di Pomezia si unisce al cordoglio per la prematura scomparsa di un piccolo concittadino di 10 anni che stava combattendo contro il Covid-19". “Una notizia che ci ha lasciato tutti sgomenti – ha commentato il Sindaco Adriano Zuccalà – Alla famiglia e ai suoi cari le condoglianze dell’Amministrazione e della comunità tutta per questa perdita così dolorosa".

Sconvolta l'intera città che non si spiega come possa essere successa una tragedia del genere. Tra i tanti messaggi, di cordoglio, anche quello del preside dell'istituto comprensivo Via della Tecnica: "La comunità scolastica tutta si raccoglie, con dolente partecipazione e rispettoso silenzio, intorno al dolore della famiglia del piccolo Francesco. A lui, nostro compagno di viaggio di ieri e di domani, rivolgiamo i nostri pensieri più belli e più cari".

