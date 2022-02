“Fuori dal mondo”. Giorgia Meloni è stufa di Roberto Speranza e delle restrizioni anti-Covid

11 febbraio 2022 a

Giorgia Meloni non ne può più di come il governo ed in particolare Roberto Speranza stanno traghettando l’Italia fuori dall’emergenza Covid. A far andare su tutte le furie la leader di Fratelli d’Italia sono le ultime misure adottare nel resto d’Europa e del mondo, con il virus che sembra ormai un lontano ricordo in diverse nazioni. “Il famoso ‘modello italiano’ di Speranza, che ci porta fuori dal mondo” scrive la Meloni su Facebook, citando il discorso fatto da Maurizio Belpietro in merito alle decisioni governative sulla pandemia: “I Paesi occidentali tolgono pian piano le varie restrizioni che si sono rivelate inutili. L'Italia incredibilmente lo fa solo a parole”.

