Covid, un italiano su 6 ha avuto il Covid. La "strage" di contagi: i dati nel bollettino dell'11 febbraio

11 febbraio 2022 a

a

a

Salgono a oltre 10 milioni i guariti dal Covid in Italia dall'inizio della pandemia: con l'incremento odierno di 129.293 sono infatti 10.089.429 gli italiani che si sono negativizzati. È quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute dell'11 febbraio.

Anche oggi si registra un nuovo e lieve calo di nuovi casi, che sono 67.152, mentre i decessi sono 9 in più (334). Sono 663.786 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Il tasso di positività è al 10,1%, in calo rispetto all'11,1% di ieri. Sono invece 1.265 i pazienti in terapia intensiva, 57 in meno di ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 100. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 16.824, ovvero 530 in meno rispetto a ieri.

In isolamento domiciliare vi sono 1.733.036 persone. Sul fronte delle regioni, l’incremento maggiore dei casi si registra in Lombardia (+7.099), seguita da Lazio (6.722) ed Emilia Romagna (6.592).

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.