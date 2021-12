Fratelli d'Italia inchioda Roberto Gualtieri sulla metropolitana di Roma: impegno a prolungarla

Massimiliano Gobbi 28 dicembre 2021 a

a

a

È stato approvato oggi all'unanimità dallAassemblea Capitolina un importante atto di indirizzo di Fratelli d’Italia al Sindaco e alla Giunta, per porre azioni finalizzate al riavvio della progettazione definitiva della tratta della metro T2 Venezia- Clodio volta ad avviare le fasi progettuali delle tratte T1 e C2 fino a Grottarossa, necessarie all'ottenimento dei relativi finanziamenti. Resta ancora molto da lavorare, nonostante tutto, di fronte alla complessità dei problemi da affrontare, ma il Campidoglio sembra ora attuare un confronto costante, approfondito e proficuo con l’opposizione. La disponibilità delle risorse europee esige che la politica si doti di una visione a lungo termine, che la progettualità non sia condizionata dalla ricerca solo del risultato da conseguire entro i termini del proprio mandato, né dalla stretta logica di partito.

Riaprono le scale mobili alla stazione Repubblica. Ci hanno messo "solo" tre anni

Annosi problemi come l’insufficienza e l’irregolarità del trasporto pubblico, la necessità di estendere la rete della metropolitana e di riqualificare e modernizzare le ferrovie urbane necessitano la collaborazione di tutte le forze in campo. In questo senso un primo segnale arriva dalla seduta odierna del Consiglio Comunale che ha registrato l’approvazione all’unanimità di una proposta di Fratelli d’Italia. "Non si ferma l'impegno di Fdi per dotare Roma di una rete di metropolitana più ampia possibile. Tutti gli organi competenti attivi devono rispettare le scadenze previste nel progetto di Legge di Bilancio 2022, che stabilisce la cifra di 3.6 miliardi per il finanziamento di nuove metropolitane in alcune città, tra cui Roma. Con questo atto si impegna l'Amministrazione Capitolina a procedere quanto prima al risanamento di Roma Metropolitane, che gestisce per conto di Roma Capitale fasi dei processi di progettazione e gestione appalti di infrastrutture del trasporto pubblico. Proseguirà la nostra attenta azione di pungolo dell'Amministrazione perché la città sia dotata di infrastrutture moderne ed efficienti, che occorrono per adeguare Roma al suo destino di Capitale Europea, a cui appartiene la storia più antica dell'umanità e per proiettarla verso il suo futuro" commentano Lavinia Mennuni e Andrea De Priamo, consiglieri Fdi di Roma Capitale.

Boom di alimentari e gli italiani falliscono. Così i bangla si sono presi Roma

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.