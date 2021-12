A Capodanno Roma e Lazio rischiano il giallo

17 dicembre 2021 a

a

a

«Il Lazio a Natale non rischia il giallo ma probabilmente a Capodanno rischiamo. Bisogna mantenere alta l’attenzione, abbiamo un vantaggio da difendere, non dobbiamo far calare le misure di precauzione». Lo dice l’assessore alla Salute della Regione Lazio, Alessio D’Amato, ai gr di Radio Rai. Annullare il concertone del Circo Massimo è una «misura proporzionale all’andamento della curva, stiamo monitorando, se muta lo scenario devono mutare le misure di contenimento», aggiunge.

Monoclonali, donna con Omicron curata allo Spallanzani

Nel Lazio su 19.454 tamponi molecolari e 32.357 tamponi antigenici per un totale di 51.811 tamponi, si registrano 2.121 nuovi casi positivi (-531), sono 10 i decessi (-2), 828 i ricoverati (+23), 111 le terapie intensive ( = ) e +929 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 4%. I casi a Roma città sono a quota 1.157. Lo rende noto l’assessore alla Sanità Alessio D’Amato, che spiega: «Lazio a rischio "moderato" con tassi di occupazione della rete ospedaliera ancora sotto soglia. Bisogna mantenere alta l’attenzione». Da lunedì, annuncia «al via le somministrazioni degli anticorpi monoclonali nei Covid hotel».

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.