Falliscono i test di Pfizer nei bambini dai 2 ai 5 anni. Flop del vaccino: scarsa risposta immunitaria

Brutte notizie per Pfizer visti i risultati dei test del vaccino per i bambini tra i 2 e i 5 anni. L’iniezione a basso dosaggio di Pfizer-BioNTech non ha provocato una risposta immunitaria adeguata nei bambini di questa fascia, per i quali non c’è ancora alcuna approvazione. I risultati vengono definiti una battuta d'arresto scoraggiante: servirà molto più tempo per avere un vaccino per i più piccoli.

Negli studi clinici in corso, le aziende hanno testato 3 microgrammi del vaccino - un decimo della dose per adulti - in bambini che vanno da 6 mesi a meno di 5 anni di età. Dopo due dosi, i bambini tra i 6 mesi e i 2 anni, hanno prodotto una risposta immunitaria che era paragonabile a quella delle persone di età compresa tra 16 e 25 anni. Ma i bambini tra i 2 e i 5 anni no. La casa farmaceutica ha annunciato che ora testateranno una terza dose (sempre più bassa rispetto agli adulti) nella stessa fascia tra i 6 mesi e i 5 anni. Non c’è invece la volontà di provare una terza iniezione dal maggiore dosaggio.

"L'obiettivo è quello di capire il potenziale di protezione della terza dose, fatta con lo stesso dosaggio”, ha detto Jerica Pitts, una portavoce di Pfizer. In una videoconferenza con gli investitori e gli analisti, Kathrin Jansen, capo della ricerca sui vaccini di Pfizer, ha detto che l'azienda ha previsto di chiedere l'autorizzazione per un vaccino "con tre dosi" per i bambini, invece delle due dosi originariamente previste per gli adulti. Se la strategia rivista funzionerà, "avremmo un approccio coerente con tre dosi di vaccino per tutte le età". Molti esperti, riferisce il NY Times, che le persone dovrebbero essere considerate "completamente vaccinate" solo dopo aver ricevuto tre somministrazioni oppure una dose di richiamo a mRna dopo una del vaccino Johnson & Johnson. Pfizer e BioNTech hanno anche in agenda la valutazione di una terza dose di 10 microgrammi - un terzo della dose per adulti - nei bambini dai 5 ai 12 anni di età. La settimana scorsa la FDA ha autorizzato i richiami del vaccino Pfizer per gli adolescenti dai 16 ai 17 anni.

