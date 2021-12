Niente carta per i regali di Natale, Saltamartini sul piano rifiuti del Pd: "Siamo al ridicolo"

09 dicembre 2021 a

La proposta dell'assessore all'Ambiente di Roma Capitale, Sabrina Alfonsi, ha qualcosa di surreale: i regali di Natale quest'anno vanno fatti senza la carta. L'appello ai romani di non incartare i doni delle feste non poteva non suscitare polemiche. La deputata romana della Lega, Barbara Saltamartini, non riesce a crederci: "L’assessore ai rifiuti Alfonsi non inizia bene il suo mandato. I cittadini romani, che già da anni sopportano il degrado firmato Raggi, hanno dato un mandato chiaro al sindaco e alla sua giunta. Chiedere di non incartare i regali sembra una proposta, a dir poco bislacca, di chi non ha un programma preciso per la gestione delle emergenze. Ma quando il Pd ha chiesto il voto ai romani davvero pensava di proporre questo genere di soluzioni? Direi estemporanee? Se il buongiorno si vede dal mattino, temo il peggio per la mia amata Roma, soprattutto in vista degli importanti appuntamenti che ci attendono come il Giubileo. Roberto Gualtieri in campagna elettorale ha ammaliato gli elettori con strabilianti proposte ed eccolo qui: lo straordinario piano rifiuti dipenderà da quanta carta e fiocchi utilizzeranno i romani. Se non fosse drammatico per la città, sarebbe ridicolo".

