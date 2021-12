Altro che toro per le corna, con Gualtieri Roma è sepolta dai rifiuti

02 dicembre 2021 a

a

a

Ecco il famoso toro preso per le corna, immagine inventata da Nicola Zingaretti per sostenere che il nuovo sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, avrebbe ormai risolto il problema. Come si vede nulla di più contrario alla realtà.

E un dubbio che resta: ma se il toro il sindaco l'avesse preso per la coda invece che per le corna? Dai risultati sembrerebbe proprio di sì. Quello si è imbizzarrito e tutti siamo finiti sepolti di monnezza...

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.