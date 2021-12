"Neanche in India", Selvaggia Lucarelli svergogna Gualtieri sui rifiuti. Discarica a via Cola di Rienzo

04 dicembre 2021 a

Roma doveva tornare spendente entro Natale secondo i piani del sindaco dem Roberto Gualtieri. Per il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti il collega piddino aveva "preso il coro per le corna", ma la vera situazione è sotto gli occhi di tutti. Cassonetti traboccanti di rifiuti si segnalano in tutte le zone della città, non solo in periferia ma anche nei quartieri più centrali. A postare sui social l'ultimo, inequivocabile documento è Selvaggia Lucarelli: "Siamo in via Lucrezio Caro, traversa di via Cola di Rienzo. Guardate la situazione, ma neanche nella città più sporca dell'India succede una cosa del genere. ma che roba è?" si ascolta nel video rilanciato su Twitter in cui si vedono cumuli di immondizia accatastati sopra i cassonetti.

