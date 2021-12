Non solo rifiuti, nella Roma di Gualtieri le strade del centro storico diventano fiumi

09 dicembre 2021 a

a

a

Non ci sono solo i rifiuti che invadono le strade. Non c'è pace nella Roma del sindaco Roberto Gualtieri. Via degli Avignonesi, in pieno centro storico, vicino a piazza Barberini, via del Tritone e il Quirinale, è un fiume in piena a causa di una perdita d'acqua. La perdita sgorga da un parete della strada dove si trovano alcuni contatori e tubazioni. Non si vede alcun intervento dei tecnici con i turisti e i romani costretti a cambiare tragitto per non finire sommersi dal fiume inaspettato.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.