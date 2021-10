Chiusure e cortei per il G20: Roma blindata per il weekend di caos

Francesca Mariani 28 ottobre 2021 a

Weekend blindato per la Capitale che sabato 30 e domenica 31 ottobre ospiterà all’Eur il G20. Ma i problemi, per i romani, iniziano già oggi con chiusure e limitazione soprattutto sul fronte dei parcheggi. Scuole chiuse dalle 16 di domani. Saranno circa 10.000 gli operatori delle forze dell’ordine schierati per la sicurezza di Capi di Stato e delegazioni diplomatiche straniere. 5.000 al giorno. Le aree sorvegliate speciali saranno l’Eur, con una "zona rossa" di 10 chilometri quadrati, in particolare l’area a ridosso del centro congressi La Nuvola. Ancora Villa Pahmpjli, stazione Termini e piazza dei Cinquecento per un evento che si terrà alle Terme di Diocleziano. E ieri è stata anche istituita una "no fly zone" sui cieli dela città. L’ENAC (Ente Nazionale per l’Aviazione Civile) spiega che su disposizione dell’Autorità di Pubblica Sicurezza sono stati emessi dei NOTAM (Notice to Airmen - avviso ai naviganti) di chiusura dello spazio aereo sulla Capitale. In particolare, dalle 20 di oggi e fino alle ore 01:59 dell’1 novembre è istituita una no-fly zone per tutto il traffico aereo, compresi i droni, per un’area circolare estesa per 6.5 miglia, avente come centro il Centro Congressi La Nuvola. Chiaramente blindati anche gli edifici delle istituzioni e le vie limitrofe. In centro, un’area di rispetto è stata creata intorno a Palazzo Chigi e si stenderà fino a piazza Barberini e via Veneto.

Protezione speciale anche per Vaticano e Quirinale. dove è previsto un ricevimento serale. E poi alcune strade dei Parioli, sedi di ambasciate. Saranno presidiati, tuttavia, anche gli alberghi in cui alloggeranno le delegazioni straniere e le strade di passaggio delle stesse. La polizia locale di Roma scenderà in campo con circa 2.000 agenti, anche a presidio delle vie interdette al traffico veicolare, a partire dalle 19 di domani, quando scatteranno i primi divieti di sosta. Questo è un G20 speciale. È infatti la prima riunione in presenza dei leader mondiali dopo più di due anni a causa della pandemia di Covid 19. L’incontro tra i 20 leader del monso si aprirà alle 11.45 di sabato, dopo che il presidente del Consiglio italiano, Mario Draghi, avrà accolto i "grandi" alla Nuvola all’Eur, a partire dalle 10. Alle 15 ci sarà un evento a margine sul sostegno alle piccole e medie imprese e alle attività gestite dalle donne con l’intervento della regina Maxima d’Olanda. Alle 19 è previsto per i leader e le consorti un evento culturale alle Terme di Diocleziano, quindi saranno ospiti del presidente della Repubblica Sergio Mattarella al Quirinale.

Domenica, dopo la foto di rito che verrà scattata alle 9 e dopo un evento a margine sul ruolo del settore privato nella lotta ai cambiamenti climatici che avrà il principe Carlo d’Inghilterra come speaker, i leader riprenderanno i lavori alle 11.05 con la sessione su "Cambiamenti climatici ed energia", quindi alle 13.50 la sessione su "Sviluppo sostenibile" e alle 15.40 quella conclusiva, con l’adozione della dichiarazione finale. Sul fronte sicurezza, per questo G20, è stato anche previsto un piano di protezione sanitaria sia in caso di mergenze sia per arginare la diffusione del Covid-19. «Il piano, a cura dell’Ares 118 e sotto il coordinamento del prefetto, prevede la realizzazione di postazioni di soccorso fisse e ambulanze dedicate all’evento, la predisposizione in prossimità de La Nuvola di mezzi e personale anche in assetto Nbcr (nucleare-biologico-chimico-radiologico) e una tenda da decontaminazione - ha spiegato l’assessore alla Sanità del Lazio, Alessio D’Amato - La gestione e l’organizzazione di tre centri-tampone nei pressi de La Nuvola, il Palazzo dei Congressi e il Centro accrediti con personale della Asl Roma 2. Il potenziamento della rete di emergenza sanitaria territoriale su tutta l’area romana. Lo stato di allerta della rete ospedaliera dell’emergenza con particolare riguardo ai Dea di II livello, policlinico Umberto I e policlinico Gemelli.

Il trasporto protetto di eventuali soggetti Covid positivi presso le strutture ricettive appositamente predisposte con allerta dei dipartimenti di prevenzione della Asl Roma 1-2-3 e dei Covid hotel. Nelle giornate interessate sono previsti inoltre - spiega ancora l’assessore - impieghi straordinari di mezzi di soccorso, automediche, mezzi in biocontenimento e personale sanitario aggiuntivo, il tutto per consentire lo svolgimento in sicurezza dell’evento senza limitazioni nella gestione ordinaria dell’emergenza sanitaria». E non mancheranno le manifestazioni. Già domani, dalle 10 alle 11.30, in piazza Vittorio, gli attivisti di Peoples’ Vaccine Alliance, realizzeranno un flash-mob. Il giorno dopo dalle 15 alle 18, il movimento ambientalista internazionale "Fridays for future" ha indetto un corteo con partenza da piazzale Ostiense. Il centro sociale "Acrobax" ha invece organizzato il "Climate camp" che continuerà fino al 1 novembre. Sempre sabato, alle 14.30, a San Giovanni è previsto un sit-in contro il governo Draghi organizzato da Rifondazione Comunista. Alle 15 dello stesso giorno scenderà in piazza anche il movimento studentesco di "Rete degli Studenti Medi" che andrà a confluire nella mobilitazione nazionale che da Ostiense arriverà a Bocca della Verità. Ieri sera, poi, è arrivata la decisione del prefetto Matteo Piantedosi che ha firmato un’ordinanza con cui ha disposto la chiusura dei plessi scolastici di ogni ordine e grado di tutta Roma dalle 16 di domani alle 24 di domenica.

