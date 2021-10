Roma blindata per il G20, tutte le chiusure e i divieti

26 ottobre 2021 a

a

a

Sabato 30 e domenica 31 ottobre all'Eur è in programma il vertice dei Capi di Stato e di Governo dei Paesi appartenenti al G20. Per questo nella Capitale sono previste una serie di chiusure e divieti di sosta in concomitanza con la zona rossa del vertice. Ecco le chiusure nel dettaglio:

Zona Rossa: 10 chilometri quadrati – La Nuvola (evento principale), Palazzo dei Congressi (centro stampa).

Divieti di sosta e chiusure:

viale Europa, tra Colombo e viale Shakespeare;

laterale della Colombo, tra viale Europa e viale Asia;

viale Asia, tra Colombo e viale Shakespeare;

viale Shakespeare, tra viale Europa e viale Asia.

Dal 28 ottobre divieti di sosta in via Ciro Il Grande.

Dalle 19 del 29 ottobre:

divieti di sosta e fermata, chiusure al traffico pubblico e privato e limitazioni al transito pedonale.

Chiusura carreggiate centrali della Colombo (in entrambe le direzioni) nel tratto tra via Laurentina e viale dell'Umanesimo;

Chiusura corsia laterale direzione Gra, dallo svincolo per lo Sheraton a viale America.

Chiusura svincoli viadotto della Magliana direzione Gra;

Chiusura viale dell'Artigianato; viale dell'Industria; viale dell'Agricoltura; viale della Civiltà del Lavoro (da viale Beethoven alla Colombo); viale Europa e viale America (entrambi da viale Beethoven alla Colombo); viale dell'Arte (da viale dell'Aeronautica a viale della Musica); viale Africa (da viale dell'Arte alla Colombo).

Spostamento capolinea bus da piazzale dell'Agricoltura a piazzale Sturzo) e di viale America e piazza della Stazione Enrico Fermi (a piazzale Nervi)

Sabato e domenica 30 ottobre sospensione fermate metro B di Eur Magliana, Eur Palasport, Eur Fermi e Laurentina.

Eventi collaterali (fino a conclusione summit):

Parioli: divieti di sosta e fermata tra viale Rossini, via Aldrovandi, via delle Tre Madonne, via Bertoloni, via Mercadante, via Pinciana, via Paisiello, largo Asioli, piazzale Ferdowsi, via Omero, via Valmichi, piazzale Brasile, piazzale Paolina Borghese e via Emilio de Cavalieri.

Chiusura pista ciclabile di viale Rossini, tra via Bertoloni e via Ulisse Aldrovandi.

Vaticano: possibili chiusure al traffico e alla sosta in corrispondenza dell'Auditorium di via della Conciliazione.

Quirinale: possibili chiusure al traffico e alla sosta.

Sabato 30 ottobre possibili chiusure al traffico e alla sosta in piazza della Repubblica, via Cernaia, via Volturno, via delle Terme di Diocleziano, piazza dei Cinquecento;

Domenica 31 ottobre possibili chiusure al traffico e alla sosta in piazza Barberini, via del Tritone, via del Corso e strade limitrofe a Fontana di Trevi.

Dalle 13 di sabato 30 ottobre chiusura fermata metro di Repubblica e chiusura accesso alla fermata metro di Termini di piazza dei Cinquecento e chiusura accessi sotterranei alla stazione ferroviaria di Roma Termini da piazza dei Cinquecento e divieto in aree parcheggio.

Sabato 30 ottobre divieti di sosta in via della Stazione Vaticana e in via di San Gregorio (direzione Porta Capena) e temporanee chiusure al traffico su via Aurelia Antica, tra via di Villa Betania e via delle Fornaci.

Manifestazioni:

Venerdì: flash-mob dalle 10 alle 11.30, in piazza Vittorio (attivisti Peoples’ Vaccine Alliance).

Sabato:

Corteo da Piramide (ore 15) a piazza Bocca della verità indetto da Fridays For Future. Parteciperanno anche i sindacati Cobas

Sit-in in piazza San Giovanni (ore 14.30) di Rifondazione comunista

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.