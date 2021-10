Scontro tra un'auto della polizia e il tram 8, due agenti in codice rosso. Paura sulla Circonvallazione Gianicolense

09 ottobre 2021 a

Paura questa mattina intorno alle ore 8.30 in Circonvallazione Gianicolense a Roma per un incidente in cui sono rimasti coinvolti una volante della Polizia di Stato e il tram della linea 8. Due agenti sono rimasti feriti nell'impatto tra la vettura e il convoglio e sono stati trasportati entrambi in codice rosso all’ospedale San Camillo. Sul posto sono intervenute le pattuglie della Polizia Locale del XII gruppo Monteverde.

La conducente del tram, una donna di 40 anni, si trova invece in stato di choc: è stata soccorsa sul posto e poi trasportata all’ospedale San Carlo di Nancy per accertamenti medici.

Secondo quanto si apprende nessun passeggero del tram è rimasto ferito mentre gli agenti della polizia locale sono impegnati negli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

