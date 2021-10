Schianto sulla Pontina, morti i due giovani calciatori Mattia Patriarca e Matteo La Perna. Lo strazio sui social

Massimiliano Gobbi 03 ottobre 2021 a

Sono Mattia Patriarca e Matteo La Perna i due 18enni che hanno perso la vita nel drammatico incidente avvenuto questa notte, intorno alle 4, al chilometro 42 della SS148 Pontina, tra via Apriliana e Aprilia, in direzione Latina.

Si tratta di due giovani giovani calciatori, entrambi diciottenni. Mattia, giocava nella squadra dilettantistica del Falasche, Matteo, invece, nella giovanile del Nettuno.

Avevano passato la serata a Campo de' Fiori, dopodiché avevano preso la macchina per tornare a casa. Per cause ancora in corso d'accertamento, l'auto dove erano a bordo, una Polo, ha sbandato andando prima a colpire il guardrail per poi ribaltarsi al centro della carreggiata, dove però in quel momento stavano sopraggiungendo altre vetture, una Focus e una Qashqai. Uno scontro violento al punto che i due ragazzi sono volati fuori dalla vettura. Inutili i soccorsi, per i due giovani non c'è stato purtroppo nulla da fare, i medici del 118 giunti sul posto non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Tante le testimonianze di automobilisti che sui social hanno postato, sconvolti, commenti su quello che hanno visto: "Ho visto una scena bruttissima al rientro dal lavoro, all'altezza dell'autovelox direzione Latina - commenta Daniele P. - Ci sono delle persone riverse sulla strada, sto tremando dal dolore".

Con loro in macchina altri due coetanei rimasti feriti. Al momento si trovano ancora in ospedale, affidati alle cure dei medici. Feriti anche i conducenti delle altre due auto coinvolte nel sinistro. Da ricostruire l'esatta dinamica del sinistro al vaglio degli agenti della polizia stradale guidati dal comandante provinciale Gian Luca Porroni.

Le auto in coda sono state fatte deviare lungo Via Apriliana. Rallentamenti e code si sono registrati per gran parte della giornata anche sulla carreggiata in direzione di Roma.

Intanto sui social si rincorrono i messaggi di cordoglio e di dolore per la tragedia: "Il Nettuno Calcio si astiene ai festeggiamenti per la vittoria della prima partita di campionato e si stringe in un unico abbraccio alle famiglie dei giovani ragazzi, Mattia Patriarca e Matteo La Perna, che questa mattina ci hanno lasciato in un brutto incidente accaduto sulla Pontina – si legge sulla pagina Facebook del Nettuno Calcio – Non si può accettare una morte in questo modo e da così giovani…preghiamo per gli altri ragazzi feriti". Sono in tanti a esprimere il proprio cordoglio per il decesso dei due giovani, molto conosciuti nella zona. Devastati dal dolore familiari e amici, increduli per quanto accaduto.

Oggi in occasione del match contro il Cantalice, l' Anzio calcio si è stretto in un abbraccio ideale attorno alle famiglie di Matteo e Mattia. Quest'ultimo, nel recente passato aveva militato nelle giovanili neroniane, distinguendosi sempre per l' applicazione e la lealtà. Il mister Mario Guida a fine partita ha dedicato la vittoria ad entrambi.

