Un'altra tragedia sul lavoro: a Roma operaio cade dall'undicesimo piano e muore

29 settembre 2021 a

a

a

Continua la strage dei lavoratori in Italia. Stavolta la tragedia si consuma a Roma: un operaio è morto cadendo da una impalcatura in un cantiere edile in zona Eur a Roma. L’incidente sul lavoro è avvenuto alle 13.30 circa su viale America al civico 311.

Assembramenti in piazza Istria, a Roma chiude il risto-bar

La vittima era un romano di 47 anni che, per cause ancor al vaglio degli inquirenti, è caduto dall’undicesimo piano di una palazzina. Sul posto sono accorsi gli agenti del commissariato Esposizione e le Volanti ma per l’uomo non c’era nulla da fare.

A chiamare il 112 intorno è stato un collega dell'uomo, in quel momento impegnato in alcuni lavori su una impalcatura che si trovava all'undicesimo piano.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.