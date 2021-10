Aereo contro una palazzina a MIlano, anche un bambino tra gli otto morti. "Le fiamme poi il botto"

Sullo stesso argomento: Ultraleggero precipita su una palazzina con sei persone a bordo

03 ottobre 2021 a

a

a

Sarebbero otto i morti tra cui un bambino nello schianto di un aereo ultraleggero che è precipitato finendo su uno stabile di via Marignano, vicino alla stazione della metropolitana di San Donato, MIlano.

Il tragico incidente è avvenuto intorno alle 13. "Siamo stati i primi ad accorrere sul posto. Ho visto il corpo di un bambino e quello di un’altra persona. È stato sconvolgente", racconta all’Adnkronos Mina Ishak, titolare del ’Crazy Pizza' pizzeria che si trova nella stessa strada.

Ultraleggero precipita su una palazzina con sei persone a bordo

Dopo lo schianto si è scatenato un incendio domato in seguito dai vigili del fuoco. Il velivolo è precipitato su una struttura del cantiere Auto stazione, di proprietà del Comune di Milano. L’'aereo ultraleggero, un Pilatus pc12, è caduto dopo essere decollato da Milano Linate e diretto in Sardegna. I vigili del fuoco e stanno mettendo in sicurezza la zona tagliando parti del velivolo. Sul posto è appena arrivata anche il procuratore aggiunto Tiziana Siciliano.

Secondo le prime verifiche sono otto le vittime dell’incidente aereo. A seguito di ulteriori verifiche, le persone decedute a bordo del velivolo risultano 8 (1 pilota + 7 passeggeri). Sono in corso le operazioni di identificazione dei corpi e al momento non risultano altre persone coinvolte nell’evento.

Gli abitanti della zona hanno sentito un sibilo fortissimo e poi un'esplosione, causata dall'impatto dell'aereo sulla palazzina di due piani che è stata immediatamente avvolta dalle fiamme. Secondo alcuni testimoni l'areo al momento dell'impatto aveva un motore in fiamme ed è venuto giù in picchiata.

L’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV) ha aperto un’inchiesta di sicurezza e disposto l’invio di un investigatore sul sito dell’incidente aereo avvenuto a San Donato Milanese. "A quanto risulta attualmente - si legge in una nota - il velivolo PC-12 marche di identificazione YR-PDV, decollato da Linate alle 13.04 locali con destinazione Olbia, ha impattato contro uno stabile, a San Donato milanese, incendiandosi".

Lo schianto avvenuto davanti agli occhi di numerosi testimoni e sui social sono stati diffusi video e foto del rogo.

raga sto tremando, non avete idea, stavo aspettando il pullman a san donato (milano) per tornare a roma e si è tipo schiantato un aereo (?) davanti a noi, un botto assurdo, che paura pic.twitter.com/UgHzg4JeNY — edoardo ‍♀️✨️‍ (@edoardotwitta) October 3, 2021

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.